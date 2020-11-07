شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤكد عدم رغبته فى ضم صالح جمعة من الأهلي.. و7 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، عن خطة التعاقدات المرتقبة لقلعة الدراويش فى الميركاتو الجارى، بعد ضم أكثر من صفقة استعداداً للموسم الجديد، وقال وحيد فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "اتفقنا على ضم 7 صفقات جديدة تحقق احتياجات الإسماعيلى فى كل المراكز، ويتبقى فيها الرتوش الأخيرة، ولن نتنازل عن أى لاعب أساسى بل نسعى لتجهيز الأساسى وبديله، والإسماعيلى سيكون مختلفاً الموسم المقبل".

وأضاف وحيد، "كانت هناك مفاوضات مع عامر عامر وحراس مرمى آخرين، ولكنها لم تنته حتى اللحظة وهناك رتوش أخيرة مع إدارة فريقه، وإن كان الأمر قد انتهى بالاتفاق مع عامر وحتى اللاعب نشر ذلك على صفحته عبر فيس بوك".

وتابع متحدث الإسماعيلى، "مع احترامى لصالح جمعة، تم الزج باسم الإسماعيلى فى هذه الصفقة دون صحة لذلك، ولم نتواصل مع اللاعب أو الأهلى".

وعن أحمد مصطفى أحدث صفقات الدراويش والذى تقدم ضده المقاولون العرب بشكوى بعد التوقيع لناديين، قال وحيد، "أحمد مصطفى أكد لنا أنه حر ولم يوقع لنادٍ آخر، ولم يطلب منا الدخول فى أزمته مع المقاولون وإذا كانت هناك مشكلة ستحل بين الطرفين، ونحترم نادى المقاولون وتربطنا بهم علاقات قوية ولن نقف فى يوم أمام بعض على أى لاعب.

واختتم وحيد قائلا، "هناك مفاوضات مع عدد من المهاجمين، وفخر الدين بن يوسف محبوب لدى الجماهير، ولجنة التعاقدات ستحدد احتياجات النادى وتختار القرار الأصوب".