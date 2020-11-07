شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث مع معاونيه خطة استعداد الأهلي للزمالك قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع معاونيه قبل مران الفريق المُقرر له الرابعة عصر اليوم، السبت، بملعب التتش فى بداية فترة الإعداد لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك، ويبحث موسيمانى مع جهازه المعاون خطة الفريق للفترة المقبلة التى ستشهد تدريبات مُكثفة للاعبين لتجهيزهم لنهائى البطولة الأفريقية.

ويعود الأهلى عصر اليوم للتدريبات بعد راحة 6 أيام حصل عليها عقب مباراة طلائع الجيش السبت الماضى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

ويغيب عن الأهلى لاعبوه الدوليون لتواجدهم مع المنتخب الأول الذى يستعد لمباراتى توجو يومى 14 و14 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، كما يتواجد الدولى التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو مع منتخبى بلادهما.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو الأهلى، ممثلين فى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مناقشة طلب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، الخاص بالاستغناء عن الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة للفريق الجنوب أفريقى فى صفقة شراء الأهلى للأوروجويانى سيرينو نجم هجوم صن داونز، وأكد مسئولو الأهلى لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين إنهاء الصفقة بمقابل مادى فقط، دون الاستغناء أو إعارة أى لاعبين من الأهلى للفريق الجنوب افريقي.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، فى الوقت الذى سيكون التعاقد معه على حساب السنغالى اليو بادجى والذى خرج بشكل كامل من حسابات موسيمانى فى الأهلي.

وجاء اهتمام الأهلى بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيمانى مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.