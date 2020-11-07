شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يعود للزمالك فى الموسم الجديد لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك والمنتخب الوطنى، للفريق للأبيض بعد نهاية إعارته لنادى سموحة بنهاية الموسم الحالى، لتدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد، خاصة بعدما شهدت هذه الجبهة أزمة فى الموسم الحالى بعد إصابة محمد عبد الشافى، لاعب الأبيض، الذى غاب عن الفريق منذ إصابته بكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء الأهلى بمباراة القمة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، الذى نجح الأبيض فى إنهائه بالمركز الثانى، وذلك لتدعيم تلك الجبهة بالإضافة إلى وجود عبد الله جمعة وذلك حتى لا يتعرض الأبيض لأى أزمة فى صفوفه فى البطولات المقبلة.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاء تأهل الأبيض إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.