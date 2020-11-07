شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد وصول البرازيل وكوريا الجنوبية لمواجهة المنتخب الأولمبي وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن وصول الفوج الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبى استعدادا لمواجهة نظيره المصرى يوم 17 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن باقي بعثة منتخب البرازيل ستصل القاهرة يومى الأحد والاثنين المقبلين قادمة من أوروبا وبكامل نجوم المنتخب البرازيلى، وعلى رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني، بينما ستصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية بطل آسيا القاهرة الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى يوم 12 نوفمبر الجارى.

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن هناك ترتيبات وتجهيزات على أعلى مستوى تتم حاليا لاستقبال بعثة المنتخبين، لاسيما أن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر المنتخب البرازيلى فى القاهرة فى مباراة ودية وستكون مصر محط أنظار العالم كله يوم 17 نوفمبر الجارى، وتسعى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لظهور هذا الحدث بشكل مبهر يعكس قيمة مصر وقدرتها التنظيمية الفائقة فى المناسبات والأحداث الكبيرة.