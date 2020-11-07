شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمومية الريشة الطائرة لمناقشة ميزانية الاتحاد وخطة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، اجتماعا اليوم، السبت، بمقر مبنى الاتحادات فى مدينة نصر لمناقشة ميزانية الاتحاد وخطة النشاط، وتنطلق الجمعية العمومية فى الثالثة عصرًا بمقر الاتحاد فى مدينة نصر.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50٪+1)، أي خمس هيئات.

من جانبه أكد التهامي أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.

وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 18 مارس المقبل موعداً لانطلاق بطولة كأس الاتحاد للشباب للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021، لتستمر لمدة 3 أيام متتالية، بينما تم تحديد 25 مارس المقبل موعداً لانطلاق بطولة كأس الاتحاد للعمومى الكبار وتحت 15 سنة للموسم المحلى الجديد، والمقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية فردى شباب، فيما تم تحديد 26 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لزوجى العمومى "رجال وسيدات ومختلط" للموسم المحلى 2020 / 2021 على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية.

كما تم تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لذوى الاحتياجات الخاصة للموسم الجديد 2020 / 2021 ، على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية، فيما تم تحديد 22 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى فردى رجال وسيدات للموسم الجديد، على أن تستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر ، كما حدد مسئولو الاتحاد 15 أكتوبر المقبل لانطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 ببطولة الجمهورية تحت 17 و19 سنة فردى شباب.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية للاعبين من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد.