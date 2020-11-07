شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل رمضان صبحى: تركى آل الشيخ رفض ضم اللاعب لألميريا احتراما للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادر شوقى، وكيل اللاعبين والوكيل السابق للاعب رمضان صبحى، أنه كان يبحث عن عقود خارجية للاعب خلال الفترة الماضية، وتحديداً قبل انتقاله لنادى بيراميدز، الذى يلعب فى صفوفه حاليا، وأكد خلال استضافته مع الإعلامى أحمد شوبير علي قناة on sport، أنه حاول إقناع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، بضم اللاعب للنادى الإسبانى، إلا أن المستشار رفض قطعياً التعاقد مع رمضان صبحى حبا فى النادى الأهلى.

وأشار نادر شوقي إلى أن المستشار تركى آل الشيخ يعشق النادى الأهلى، لذلك رفض حتى المفاوضات من البداية مع رمضان صبحى، احتراماً للنادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره.

من ناحية أخرى، كشف نادر شوقى، وكيل رمضان صبحي السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد لضم "العفيجى" قبل انتقاله لبيراميدز، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورتس، "رمضان صبحى أراد اقحام الأهلي وتحميله مسئولية رحيله لبيراميدز، لكن هذا غير حقيقى، الأهلي فتح باب المفاوضات لضم اللاعب منذ مارس الماضى، وكان يجرى اتصالا مع النادى الإنجليزى كل ثلاثة أيام".