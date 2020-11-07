شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل و6 إداريين فى القاهرة للترتيب لودية المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل مدرب منتخب البرازيل الأولمبى و 6 إداريين إلى القاهرة اليوم، للترتيب لمواجهة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، يوم 17 نوفمبر الجارى ودياً فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، بالإضافة إلى معدات التدريب والحارس الشخصى للبعثة، على أن يصل اللاعبون تباعاً يومى الأحد والاثنين.

وأرسلت شركة بريزنتيشن، راعى اتحاد الكرة، التذاكر إلى مقر اتحاد الكرة الخاصة ببعثة منتخب البرازيل، والتى تبدأ فى الوصول اليوم، لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 14 نوفمبر، ثم مصر يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة.

وتأكد وصول منتخب البرازيل الى مصر يوم 9 نوفمبر الجارى استعداداً لمواجهة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب يوم 17 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى اطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021، ويخوض منتخب مصر ودية أولى أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى لتجهيز اللاعبين لاوليمبياد طوكيو فى الوقت الذى يلتقى فيه منتخب البرازيل مع كوريا يوم 14 من الشهر الجارى.

وقال غريب، إن شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة على نقل الوديتين من السعودية للقاهرة، كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق على خوض 3 مباريات ودية فى معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، مشدداً على أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى فى الاحتفاظ برمضان صبحى ومصطفى محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبى.