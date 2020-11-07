شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيرينو "جوهرة" صن داونز يقترب من الظهور فى سماء الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف النادى الأهلى من مفاوضاته خلال الفترة الأخيرة لضم جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، ويسعى مسئولو الأحمر إلى استغلال العلاقة الطيبة التى تربط بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى الحالى وصن دونز السابق، بمسئولى الفريق الجنوب أفريقى، لانهاء الضفقة المنتظرة، خاصة وأن سيرينو دخل فى حسابات الأهلى قبل فترة طويلة، إلا أن مغالاة صن داونز فى الطلبات المادية أدت إلى تأجيل الصفقة حتى إشعار آخر.

اللاعب الأوروجويانى ولد فى 22 فبراير عام 1991، وبدأ مشواره الاحترافى فى عالم الساحرة المستديرة فى نادى بوليفار، غير أن مسيرته الكثر نجاحاً كانت بين صفوف صن داونز الجنوب أفريقى، والذى شارك معه اللاعب فى 100 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 29 آخرين لزملائه بالفريق، وبلغت القيمة التسويقية لصاحب الـ 29 عاماً، 675 ألف يورو.

من جانبه، بحث الخطيب مع موسيمانى تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالي آليو بادجي.

وتطرقت الجلسة لتطورات مفاوضات موسيماني مع صن داونز لحسم صفقة سيرينو للأهلي في ظل العلاقة القوية الى تربط المدير الفني للأهلي بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريب الفريق الجنوب أفريقي لمدة ثمانية أعوام حصد معه خلالها العديد من الأنجازات المحلية والقارية أبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا عام 2016.