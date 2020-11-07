شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما طلب جوزيه من لاعب الأهلي المصاب ذبح عجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال عمرو سماكة، لاعب الأهلى السابق، إن مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى للأهلى داعبه حينما تعرض للإصابة مرتين خلال فترة قصيرة وقال له "لازم تذبح عجلاً".

وأضاف سماكة، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "عندما ذهبت للأهلى أجريت عمليتين فى أول 8 أشهر، وكان مانويل جوزيه يطمئن على المصابين باستمرار، وطلب منى مازحًا أن أذبح أضحية بسبب كثرة الإصابات".

وتابع لاعب الأهلى السابق، "مانويل جوزيه كان قريباً منا جداً، كان على قدر عالٍ من الثقافة، كان يجيد التعامل مع كل لاعب بشخصيته، أنا تعاملت مع مدربين كثر ولكن المدرب البرتغالى لن يتكرر أبدًا".