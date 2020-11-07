شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك برحيل أحمد الشيخ على سبيل الإعارة.. واللاعب يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو النادي الأهلي برحيل أحمد الشيخ، لاعب الفريق، على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى كما طلب اللاعب، وشهدت الفترة الماضية بوادر أزمة بين الشيخ وإدارة الأهلي بسبب رغبة اللاعب فى الرحيل النهائي عن الأهلي وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء الذين يؤكدون ضرورة أن يكون رحيل اللاعب للإعارة فقط.

ويرفض الشيخ لاعب الأهلي فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة، حال عدم رغبة الجهاز الفني أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل، وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائي إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك، خاصة أنه سبق ورحل مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلي للمرة الثالثة على سبيل الإعارة، خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروضاً قوية عندما يحصل على فرصة طويلة، كما تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

وكان النادى الأهلى قد تلقى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، مهاجم الفريق، من أندية الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز فى مفاوضات فردية مع اللاعب دون إرسال عرض للأهلي.

وخرج أحمد الشيخ للإعارة مرتين منذ انتقاله للأهلى قبل اتخاذ قرار بعودته من جديد، خاصة بعد حصوله على لقب هداف الدورى خلال فترة إعارته الأخيرة لناديه السابق مصر المقاصة وتقديمه مستويات جيدة مع الفريق الفيومي.

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة تتمثل فى زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته، سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخرى، بخلاف الصفقات الجديد، الأمر الذى يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.