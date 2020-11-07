شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش عروض شراء صالح جمعة بعد "فتوى" لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى العروض التى تلقاها صالح جمعة لاعب الفريق من عدة أندية محلية خلال الفترة الأخيرة، ومنها عرض من نادى البنك الأهلى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، وتحدث محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى والحالى للبنك الأهلى مع مسئولى القلعة الحمراء لضم صالح جمعة، وأحال مسئولو النادى العرض للجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.

على صعيد متصل، رحّبت لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، برحيل صالح جمعة فى الصيف الجارى، وترى اللجنة أن صالح غير مفيد للفريق ولم يستغل الفرص التى أُتيحت له طوال الفترة الماضية، لذا فمن الأفضل رحيله ويتناقش مسئولو النادى حالياً مع موسيمانى بشأن مستقبل اللاعب وموقف العروض التى وصلت النادى مؤخراً لضم صالح سواء من البنك الأهلى أو من أى نادٍ آخر.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مناقشة طلب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، الخاص بالاستغناء عن الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة للفريق الجنوب افريقى فى صفقة شراء الأهلى للأوروجويانى سيرينو نجم هجوم صن داونز.

وأكد مسئولو الأهلى لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين إنهاء الصفقة بمقابل مادى فقط، دون الاستغناء أو إعارة أى لاعبين من الأهلى للفريق الجنوب أفريقى.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تداول تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى اقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، فى الوقت الذى سيكون التعاقد معه على حساب السنغالى اليو بادجى والذى خرج بشكل كامل من حسابات موسيمانى فى الأهلي.

وجاء اهتمام الأهلى بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيمانى مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر، وبدأ جاستون سيرينو البالغ من العمر 29 عاماً، مغامرته مع صن داونز الجنوب الأفريقى فى 2018، بعد إنتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من نادى بوليفار البوليفي، واستطاع سيرينو أن يخطف الأنظار فى صن داونز، ليضع نفسه ضمن القوام الأساسى للفريق الجنوب افريقي.