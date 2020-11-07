مصدر بالأهلي لمصراوي: ندرس طلب مد القيد المحلي بسبب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن هناك دراسة من أجل تقديم طلب للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مد القيد المحلي للأندية ليوم 28 نوفمبر.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصرح المصدر لـ"الخليج 365" قائلاً "ندرس مخاطبة اتحاد الكرة لمد القيد المحلي للأندية إلي يوم 28 نوفمبر الجاري بدلا من 19".

وتابع "يأتي هذا لضمان مشاركة جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية في نهائي دوري الأبطال".

وأشار "الأهلي يرغب في الاستفادة من جميع لاعبيه، إغلاق القيد المحلي يوم 19 يعني عدم الاستفادة من جميع المقيدين في القائمة الأفريقية في نهائي الأبطال".