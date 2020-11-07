الإسماعيلي: لم نفاوض صالح جمعة.. ويتبقى لنا 7 صفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للاسماعيلي، أن الفريق يتبقى له إبرام 7 صفقات جديدة، مشيراً إلى أن النادي لم يفاوض صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.

وقال علاء وحيد في تصريحات لبرنامج "BE On Time" عبر قناة "اون تايم سبورتس": "الموسم الماضي كان كارثي، البداية بالنسبة لنا كانت بتثبيت الجهاز الفني وتكوين لجنة تعاقدات وتعاقدنا مع ٣ لاعبين مميزين، ويتبقى بالنسبة لنا ٧ صفقات يفصلنا عنها بعض الرطوش الصغيرة لاتمامها".

وأضاف: "الاسماعيلي الموسم المقبل سيكون مختلف تماما، هناك مفاوضات مع عامر عامر ولكن لم تنتهي بعد، وحراس مرمى آخرين".

وتابع علاء وحيد: "صالح جمعة لاعب كبير ولكن لم يحدث اي صفقات تبادلية بيننا وبين النادي الاهلي، ولم نتواصل معه ولا يوجد مفاوضات".

واختتم وحيد تصريحاته: "توقيع أحمد مصطفى معنا سليم، ونفاوض أكثر من مهاجم، ولجنة التعاقدات هي من تحدد احتياجات الفريق".