مؤمن زكريا يُدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي:

أدلى لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، مؤمن زكريا، بصوته في الانتخابات البرلمانية بلجنة مدرسة ابن سينا في مصر الجديدة.

وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، اليوم السبت، للمصريين في الداخل، لمن يقيمون في 13 محافظة هي: (لقاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وقال مصدر مقرب من مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، إن اللاعب ألغى رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد، فيما أكد المصدر ذاته على تحسن حالة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن الملاعب منذ فترة بسبب مرض أصابة وأثر عليه من الناحية البدنية.