- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي:
أدلى لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، مؤمن زكريا، بصوته في الانتخابات البرلمانية بلجنة مدرسة ابن سينا في مصر الجديدة.
وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، اليوم السبت، للمصريين في الداخل، لمن يقيمون في 13 محافظة هي: (لقاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).
وقال مصدر مقرب من مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، إن اللاعب ألغى رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد، فيما أكد المصدر ذاته على تحسن حالة اللاعب.
وكان مؤمن زكريا قد غاب عن الملاعب منذ فترة بسبب مرض أصابة وأثر عليه من الناحية البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا يُدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.