إصابة هازارد وكاسيميرو لاعبا ريال مدريد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة كل من إيدن هازارد وكاسيميرو لاعبا الفريق، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدر النادي الملكي بياناً رسمياً، يؤكد فيه أن عينة التحاليل التي خضع لها هازارد وكاسيميرو، أمس الجمعة، جاءت إيجابية.

وأشار بيان نادي ريال مدريد أن جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق ، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس.

وقال بيان الميرنجي، إن نتيجة التحليل الثاني الذي أجراه الفريق اليوم، أكدت سلبية عينات جميع اللاعبين والجهاز الفني، ماعدا الثنائي هازارد وكاسيميرو.

وبذلك سيغيب الثنائي هازارد وكاسيميرو، عن لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.