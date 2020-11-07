"بسبب مرتضى منصور".. مصدر لمصراوي: ملف انتقال ثنائي الزمالك للمصري مؤجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365 أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن حسم ملف انتقال الثنائي محمد عنتر ومحمد عبدالسلام للنادي المصري مؤجل حالياً بسبب مرتضى منصور رئيس النادي. وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "في الوقت الحالي مرتضى منصور منشغل بالأمور المتعلقة بانتخابات مجلس النواب". وواصل "هذا الأمر أدى لتأجيل حسم ملف انتقال محمد عنتر ومحمد عبدالسلام للنادي المصري". واستمر "الزمالك يُرحب برحيل الثنائي للمصري، علي ماهر مدرب الفريق تواصل معهما". واختتم "الأمور سوف تُحسم قريباً". الجدير بالذكر، أن النادي المصري أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع أحمد رفعت لاعب الزمالك.

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