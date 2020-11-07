"لم يحصل على حقه وكان بإمكانه اللعب في أوروبا".. ماذا قال نجوم العالم عن أبو تريكة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يحتفل اليوم 7 نوفمبر 2020 أحد أبرز نجوم الكرة المصرية محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ42.

وفي عيد ميلاده الـ42 يرصد الخليج 365 أبرز ما قيل عن أبو تريكة من نجوم كرة القدم:

ديدييه دروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وتشيلسي السابق: "أكثر الأساطير الأفريقية التي لم تحصل على حقها".

تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري: "محمد أبوتريكة لاعب مميز للغاية، أعتقد أنه أفضل لاعب عربى شاهدته، شاهدت أبوتريكة مع المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم للقارات 2009 بجنوب إفريقيا، وقدم أداءً رائعاً".

جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر: "لقد قابلت أبو تريكة سابقاً، ورأيته يفوز بكأس الأمم الأفريقية في الملعب، وأعرف مستواه جيداً كلاعب، إنه لاعب مهاري والجميع يعرف ما حققه مع المنتخب المصري والنادي الأهلي، وكان بإمكانه التأقلم مع الكرة الأوروبية".

تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق: "مصر حققت العديد من النجاحات والدليل على ذلك هو وجود لاعب متميز مثل أبو تريكة لأنه يمثل حصادا لنجاح الكرة المصرية".

جي-جي أوكوتشا نجم نيجيريا السابق: "أبو تريكة هو رقم واحد في إفريقيا، ربما هو يلعب في مصر بينما الآلاف من الأفارقة يلعبون في أوروبا، لكن ما حققه يستحق الفخر".

جينارو جاتوزو، المدير الفني الحالي لنادي نابولي: "المصري محمد أبو تريكة أفضل لاعب عربي، إنه لاعب مهاري وممتاز".

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول: "كنت أحرص دائما كلاعب ناشئ على محاولة الاستفادة من أبوتريكة".

الحجي ضيوف نجم ليفربول ومنتخب السنغال السابق: "كنت أحلم باللعب بجوار محمد أبو تريكة، كان يتمتع بمهارات خاصة، لم أشاهد أي لاعب في أفريقيا يلعب بهذه الطريقة التي كان يتعامل بها أبوتريكة مع الكرة، فلو كان برازيليا لكان أفضل لاعب العالم".

رابح ماجر نجم الكرة الجزائرية: "اختيار أفضل لاعب مصري في التاريخ أمر صعب، في العقد الأخير هناك محمد أبو تريكة".

وائل جمعة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق: "أبوتريكة شخص أمين وملتزم، قضيت معه نصف عمري، هو من أفضل الشخصيات التي رأيتها في حياتي".