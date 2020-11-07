مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

يستقبل إيفرتون ضيفه مانشستر يونايتد على ملعب جوديسون بارك، اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويتطلع الشياطين الحمر إلى العودة للمسار الصحيح.

تنقل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر اليوم السبت في تمام 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 2:30 مساءاً بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت الامارات، وسيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بي ان سبورت HD1 وقد أسندت إدارة القناة التعليق على أحداثها للمعلق التونسي عصام الشوالي.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

بدأ إيفرتون الموسم بشكل جيد للغاية، حيث فاز في أربع مباريات الأولى من الدوري الإنجليزي، لكن الأمور لم تكن

بهذه السهولة حيث تراجعت نتائج الفريق في المبارتين الماضيتين، والتي كان آخرها خسارته 2-1 أمام نيوكاسل.

ورغم البداية الرائعة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلا أنه مال زال الفريق قادر على الوقوف مجدداً، خاصة أنه تأثر بالإيقاف والإصابات، في آخر مباراتين، وكذلك غياب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون وكذلك إصابة جيمس رودريغيز التي أبعدته عن المشاركة في لقاء نيوكاسل الماضي، ويحتل ايفرتون المرتبة الخامسة في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

أما بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي كان جيداً في بعض الأحياء، وسيء في الغالب، فهو يحتاج بشدة إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط،حيث يتواجد اليونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، حيث فاز الشياطين الحمر مرتين فقط من أول ست مباريات في الدوري الممتاز، ويأتي إلى هذه المباراة بعد هزيمته المفاجئة في دوري أبطال أوروبا أمام باشاك شهير التركي.

لكن مانشستر يونايتد يعلم أن مواجهة إيفرتون في الدوري ليست سهلة وعليه بذل مجهود مضاعف لكي يخرج منتصراً، لاسيما بعد خسارته في الثلاث مباريات الأخيرة بالدوري ضد توتنهام و ارسنال وكريستال بالاس، لذلك ستكون هذه المباراة بمثابة مفترق طرق في مشوار المدرب النرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد، لأنه في حال سقوط الفريق مرة أخرى سوف ينهي عمله كمدرب للشياطين الحمر.