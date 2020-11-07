مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم 7/11/2020

يستضيف إيفرتون نظيره فريق مانشستر يونايتد على ستاد "جوديسون بارك" يوم السبت 7 نوفمبر، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

يقدم موقع "الوفد" خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بث مباشر اليوم، وسينقل اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2 وسيكون التعليق من نصيب المعلق التونسي عصام الشوالي.

للباحثين عن توقيت مباراة الشياطين الحمر وإيفرتون، سيقوم الحكم بول تيرني بالإعلان عن صافرة

البداية في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة بما يوافق الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تراجع نادي إيفرتون مؤخرًا بعد الإنطلاقته الرائعة التي حققها منذ دوران عجلة الدوري الإنجليزي لموسم (2020 ، 2021)، ويتواجد إيفرتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة حاليًا.

وعلى الجهة الأخرى لايمر الشياطين الحمر في أفضل أحوله، إذ خسر أخر لقائين له

محليًا وأوروبيًا، ويتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

يطمح المان يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض نادي إيفرتون من أجل تصحيح المسار والعودة للطريق الصحيح ولسكة الانتصارات مرة أخرى، بينما على الجانب الاخر يسعى المنافس وصاحب الأرض للفوز من أجل تفادي سلسلة التعثرات التي دخل بها الفريق في آخر ثلاث جولات.

شاهد من هنا (بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر)



شاهد من هنا (بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر)



شاهد من هنا (بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر)