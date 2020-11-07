موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد

تنطلق مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تقام مباراة مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بينما تكون مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد

تذاع مباراة مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي

إن سبورت اتش دي 2المشفرة بتعليق جفيظ دراجي .

ويدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط جمعهما من 7 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في واحدة.

بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة جمعهما من 7 مباراة تلقى الهزيمة في 6 وتعادل في واحدة.