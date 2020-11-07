فينجر لأحمد فتحي: أتمنى لك التوفيق

وجه أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي رسالة لأحمد فتحي نجم الأهلي السابق، وبيراميدز الجديد، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة.

وأشاد فينجر عبر رسالته من برنامج اللعيب ، بإمكانيات

اللاعب، لافتًا إلى أن هناك علاقة جيدة تجمعه باللاعب، ويتمنى له النجاح في حياته، والسعادة مع عائلته في الفترة القادمة.

وخضع فتحي لفترة معايشة مع آرسنال، في بداية رحلته الاحترافية مع كرة القدم، لكن لم تكلل الصفقة بالنجاح، حيث كان قريبا جدًا من التوقيع، لكن شرط تجاوز 75% من المباريات مع المنتخب، حرمه من إتمام الصفقة، حيث كان يتبقى له مباراة واحدة فقط.