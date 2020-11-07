بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون Manchester United vs Everton عبر يلا شوت 7-11-2020

يقدم موقع الوفد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في منافسات الدوري الانجليزي مساء اليوم 7 من نوفمبر حيث يلتقي فريقي Manchester United vs Everton على ملعب جوديسون بارك، فى منافسات الجولة الثامنة من ذهاب الدور الاول في البريميرليج ويمكن مشاهدة مباربات اليوم بث مباشر فى تغطية حصرية للمباريات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون فى نقل مباشر حصري، عبر موقعنا الوفد ضمن مواجهات الاسبوع ال8 من البريميرليج ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء وهو في الترتيب ال15 من جدول

البطولة برصيد سبعة نقاط حتى الان في المقابل يحتل فريق ايفرتون الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي للمحترفين.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك مساء اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت السعودية ونتابع اللقاء عبر البث المباشر المجاني من خلال مشاهدة مباريات اليوم حصريا من موقع الوفد.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

بث مباشر مباريات اليوم حصريا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الوفد لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق مانشستر يونايتد مع إيفرتون ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الانجليزى فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون الدوري الانجليزى

توقيت الساعة 12:30 مساء بتوقيت جرينتش

توقيت الساعة 14:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 15:30 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 16:30 مساء بتوقيت فى الأمارات