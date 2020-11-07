رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون everton vs man united بث مباشر اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد إيفرتون لحساب الجولة الثامنه من الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن يبدأ اليوم مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي دافيد دي خيا، وفي خط الدفاع لوك شاو – هاري ماجوير – فيكتور لينديلوف – آرون وان بيساكا، وفي خط الوسط فريد – سكوت ماكتومناي – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود ،

وفي خط الهجوم أنتوني مارسيال.

تشكيلة إيفرتون المتوقعة ضد مانشستر يونايتد

تشكيلة إيفرتون المتوقعة ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن يبدأ اليوم نادي ايفرتون المباراة على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي جوردان بيكفورد ، وفي خط الدفاع سيموس كولمان - مايكل كين- ياري

مينا - لوكاس دينييه ، وفي خط الوسط الان ليلان - عبد الله دوكوري - أندريه جوميز ، وفي خط الهجوم خاميس رودريجيز - دومينيك كالفيرت ليوين –ريتشارليسون.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 8

موعد المباراة 07-11-2020

توقيت المباراة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة عصام الشوالي

ملعب المباراة جوديسون بارك