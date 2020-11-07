إصابة ثنائي ريال مدريد بـفيروس كورونا

تعرض ثنائي ريال مدريد للإصابة بـفيروس كورونا المستجد . أعلن نادي ريال مدريد بأن إيدين هازارد، وكاسيميرو، أصيبا بفيروس كورونا، وسيتم عزلهما لتلقي العلاج الطبي، بعدما اظهرت الفحوصات إيجابية عينتهما من الكورونا. عزلهما لتلقي العلاج الطبي، بعدما اظهرت الفحوصات إيجابية عينتهما من الكورونا. فيما أعطت نتائج الفحوصات لباقي اللاعبين والجهاز الفني سلبية. وعليه سيغيب الثنائي عن مباراة فالنسيا المقرر لها ، غدًا الأحد، على ملعب المستايا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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