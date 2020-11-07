مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون everton vs man united بث مباشر اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الانجليزي ، يلتقي نادس مانشستر يونايتد مع خصمه فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الموسم الحالي، إذ من المقرر اليوم السبت في افتتاح الأسبوع أن يستضيف إيفرتون خصمه فريق مانشستر يونايتد في المواجهة التي سوف تقام اليوم المباراة على أرضية ملعب جوديسون بارك معقل نادي إيفرتون مستقبل عليه المواجهة ضمن منافسات الذهاب من الدور الأول للموسم، وسوف تبدا اليوم السبت مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في تمام الساعة الثالثه والنصف مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر

مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

فريق مانشستر يونايتد قادم من خسارة في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الثالثة في المواجهة خارج ملعبه من أمام خصمه فريق باشاك شهير التركي في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لحساب الذهاب في دور المجموعات وهي الخسارة الأولى لليونايتد في الأبطال وذلك بعد الانتصار في أول مباريتين على التوالي، وحاليًا نادي مانشستر يونايتد هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وآخر مباراة لعبها اليونايتد قبلم واجهة اليوم فيا لدوري كانت من أمام خصمه فريق ارسنال وخسر فيها على

أرضه بهدف وحيد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

على الجانب الاخر يدخل فريق ايفرتون مستضيف مواجهة اليوم من إمام نظيره مانشستر يونايتد لحساب الجولة الثامنه في افتتاح مباريات الأسبوع الجديد، ويحتل قبل مواجهة اليوم نادي ايفرتون المركز الرابع في جدول الترتيب بعد أن كانت المتصدر وحاليًا هو برصيد 13 نقطة وهو الذى تعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي بالخسارة في مباريتين والتعادل قبلهما، وآخر مباراة لعبها إيفرتون خسر فيها خارج ملعبه من إمام خصمه فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسوف تنقل اليوم مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد على قناة بي أن سبورت الثانية.