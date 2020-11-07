بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وايفرتون” في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 2 و1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، على ملعب جوديسون بارك.

يدخل صاحب الأرض “ايفرتون” المباراة بمعنويات سيئة فبعد خروجه دون خسارة في اول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، تلقى التوفيز خسارتين متتاليتين امام كل من “ساوثامبتون” و”نيوكاسل يونايتد” على الترتيب، واستقبلت شباكه هدفين في آخر أربع مباريات متتالية، كما لم يخرج بشباك نظيفة منذ فوزه في الجولة الأولى على توتنهام بنتيجة (1-0).

ويحتل ايفرتون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “توتنهام”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “ليفربول”.

في المقابل يعيش “مانشستر يونايتد” كابوسًا حقيقيًا، حيث وضعت الهزيمتين الأخيرتين امام “آرسنال” في الدوري الإنجليزي “وباشاك شهير” في دوري أبطال أوروبا مسيرة المدرب “أولي جونار سولشاير” على المحك.

ولم يتذوق “مانشستر يونايتد” طعم الفوز امام ايفرتون في آخر 3 مواجهات، حيث تعادل في اثنين وخسر واحدة، واذا ما أراد سولشاير البقاء على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر فعليه تحقيق الفوز على صغير الميرسيسايد اليوم وبإداء فني عالٍ حتى ينسى ملاك الفريق ما حدث خلال الأسبوع الماضي.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، مع مباراة مؤجلة من الجولة الأولى امام “أستون فيلا”.

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مانشستر يونايتد 0-0 ايفرتون

ملعب جوديسون بارك (ليفربول – إنجلترا)

الدوري الإنجليزي (الجولة 8)

⌚تبدأ في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

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