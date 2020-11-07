مايكل زورك يمدح إيرلينج هالاند بوصفه ” ليفاندوفسكي الشاب”

وصف مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ بأنه “مهاجم مثالي”، وأعرب عن أعتقاده بأن إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند، يقف على قدم المساواة مع ليفاندوفسكي.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال زورك عن هالاند20/ عامًا/ ومقارنته بليفاندوفسكي32/ عامًا/ إن ” إيرلينج هو الآن بالتأكيد وصل إلى أبعد مما كان روبرت قد وصل إليه عندما كان في العشرين”.

في الوقت نفسه، أقر زورك بصعوبة المقارنة بين لاعبين عندما يكون فارق السن بينهما كبيرًا بمثل هذا القدر، مشيرًا إلى أن ليفاندوفسكي تطور إلى مهاجم مثالي على مر السنين.

وأضاف زورك:” أنا أثق فعليًا في قدرة إرلينج في كل شيء، لأنه يمتلك هذا الدافع الداخلي الشديد الذي يجعله راغبًا في تحسين نفسه بشكل دائم، كما أن لديه تطلعًا لا يمكن كبحه”.

ويلتقي دورتموند وبايرن مساء اليوم في لقاء قمة بدون جمهور.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد تبقى لدورتموند أموال بعد خسائر كورونا من أجل تعبئة الفريق في موسم الشتاء، قال زورك “لا”

وقال زورك إنه يعتقد أن كل الأندية تشعر في الوقت الراهن بأن هذه الأزمة خلفت لديها آثارًا عميقة، ولا تزال تخلف آثارًا، كما هو الحال في كل المجالات تقريبًا وفي المجتمع والإقتصاد.

واختتم زورك كلامه قائلًا:” وأعتقد أن مجال الحركة المتاح لنا قليل نسبيًا لأسباب إقتصادية”، وأوضح أنه لهذا السبب فإن دروتموند يخطط لإكمال الموسم مع جادون سانشو.

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