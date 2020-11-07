شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية كاثوليك المنيا تنظم بطولة كرة قدم لشباب كنائس الإيبارشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت لجنة الشباب الايبارشي بمطرانية كاثوليك المنيا، برئاسة مطران الايبارشية الانبا باسليوس، دوري كرة قدم لشباب كنائس الإيبارشية تحت رعاية وحضور الأب شنودة يواقيم، مسؤول لجنة الشباب، وفريق اللجنة .

أسفرت فعاليات الدوري عن فوز شباب طوة بالمركز الأول (قدم)، فيما حصل على المركز الثاني شباب سمالوط (قدم).

وعلى الجانب الآخر، حصل شباب الكاتدرائية (طائرة) على المركز الأول والثاني، فيما حصلت شابات الكاتدرائية على المركز الأول والثاني (طائرة).

وفى نهاية اليوم، شكر الأب شنودة يواقيم، مسؤول لجنة الشباب، جميع أعضاء اللجنة الذين يخدمون معه، وكل من شارك في دوري القدم من الكنائس مثل: كنيسة الحواصلية ومار مرقص، والكاتدرائية، ونزلة غطاس، وطوة، وسمالوط.

وأكد الأب شنودة على توزيع الهدايا على الفرق الفائزة، خلال يوم الشباب الإيبارشي القادم.