شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يكشف أسباب تأجيل ساعة الصفر في سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أن ودية بورتو السويس حققت الهدف الذي كان يسعى إليه، في إطار خطته لإعداد الفريق لخوض مباريات الدوري الممتاز، بعد نجاح سيراميكا كليوباترا في التأهل للأضواء لأول مرة في تاريخه.

وقال هيثم شعبان، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي بنادي سيراميكا كليوباترا: «ودية يورتو السويس استهدفت رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بنهاية الأسبوع التدريبي الأول، مشيدا بالأداء البدني والفني لكل اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء، بصرف التظر عن النتيجة اللقاء الاي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما».

وتابع: «كنت حريصًا على خوض أولى وديات سيراميكا كليوباترا بفريقين مختلفين، من أجل تحهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين».

وحول سبب تأجيل معسكر سيراميكا كليوباترا في الإسكندرية الذي كان مقررًا إقامته مطلع الأسبوع الجاري قال هيثم شعبان: «موعد الدوري غير معلوم لدينا بشكل رسمي حتى الآن، وقد يتم تأجيله إلى أول ديسمبر، لذلك قررنا تأجيل المعسكر، كي لا يصاب اللاعبون بالملل، لأن معسكر الاسكندرية، سيكون حجر الزاوية، لإطلاق ساعة الصفر، استعدادًا لأولى مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز».