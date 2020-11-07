شكرا لقرائتكم وكيل رمضان صبحى: تركى ال الشيخ رفض ضم اللاعب لالميريا حبا فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح نادر شوقى وكيل اللاعبين، والوكيل السابق للاعب رمضان صبحى، أنه كان يبحث عن عقود خارجية للاعب خلال الفترة الماضية، وتحديدآ قبل انتقاله لنادى بيراميدز، الذى يلعب فى صفوفه حاليآ ، وأكد خلال استضافته ببرنامج الاعلامى أحمد شوبير علي قناة on sport، أنه حاول أن يقنع المستشار تركى ال الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى بضم اللاعب للنادى الاسيانى، إلا أن المستشار رفض قطعيا التعاقد مع رمضان صبحى، حبآ فى النادى الأهلى.

أشار نادي شوقي و كيل اللاعبين إلى أن المستشار تركى آل الشيخ ، يعشق النادى الأهلى ولذلك رفض حتى المفاوضات من البداية مع رمضان صبحي احتراما للنادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره.

من ناحية أخرى، كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد لضم العفيجي قبل انتقاله لبيراميدز، قائلاً في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي أراد اقحام الأهلي وتحميله مسئولية رحيله لبيراميدز لكن هذا غير حقيقي الأهلي فتح باب المفاوضات لضم اللاعب منذ مارس الماضي وكان يجرى اتصالا مع النادي الإنجليزي كل ثلاثة أيام