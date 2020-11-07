شكرا لقرائتكم سموحة يتوصل لاتفاق مع المقاولون بضم أشرف حارس المرمى بمليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو سموحة، اتفاقهم مع نظرائهم بالمقاولون العرب، على ضم محمد أشرف حارس مرمى ذئاب الجبل، مقابل مليون جنية، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى طنطا، حيث تألق الجارس الشاب خلال الدورى الماضى مع أبناء السيد البدوى، وينتظر سموحة عودة اللاعب من معسكر المنتخب من أجل إنهاء كافة التفاصيل والتوقيع بشكل رسمى على عقود انتقاله إلى سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة.

من جانبه، أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، ضم محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، خلال الموسم الجديد، بعد تألق الحارس الشاب مع طنطا خلال الموسم الماضى، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "محمد أشرف حارس مرمي المنتخب الأولمبى ونادي المقاولين العرب الآن فى نادى سموحة".

كما أعلن فرج عامر ضم أحمد الرفاعي ظهير أيسر الشباب لنادى سموحة.

فى سياق آخر، أرسل نادى سموحة خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الفريق السكندرى بالمشاركة فى البطولة العربية، بعدما أنهى سموحة الدورى الماضى فى المركز الخامس. وكتب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "أرسلنا اليوم خطابا إلى اللجنة الخماسية فى اتحاد كرة القدم نحفظ حقنا فى لعب البطولة العربية لأننا الخامس فى الدوري العام، ولا يمكن تجاهل هذا الترتيب فى حقنا فى لعب البطولة العربية، بالإضافة إلى أن سموحة نادٍ جماهيرى ويضم 125 ألف أسرة مصرية".

وأضاف عامر، "لا ننسى زحف جماهير سموحة خلف فريقها فى نهائي كأس مصر عام 2018 وأعدادها الضخمةً التى أزهلت الجميع والتى شاهدت سلب حق فريقها من الفوز بكأس مصر في ذلك اليوم كما حدث في استاد القاهرة في نهائي كأس موسم 2014.