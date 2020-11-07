شكرا لقرائتكم الأهلي يتمسك برحيل أحمد الشيخ على سبيل الإعارة.. واللاعب يرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو النادي الأهلي برحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق على سبيل الإعارة وليس على سبيل البيع النهائي كما طلب اللاعب ، وشهدت الفترة الماضية بوادر أزمة بين الشيخ وإدارة الأهلي بسبب رغبة اللاعب في الرحيل النهائي من الاهلي وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء الذين يؤكدون على ضرورة أن يكون رحيل اللاعب للإعارة فقط.

ويرفض الشيخ لاعب الأهلي فكرة الرحيل عن النادي مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهازالفني أو إدارة النادي في بقاؤه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائي إذا ما تقرر طلب الجهاز الفني ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الاهلي مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة ، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الاهلي للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

كان النادى الأهلى قد تلقى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، مهاجم الفريق، من أندية الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز فى مفاوضات فردية مع اللاعب دون إرسال عرض للأهلي.

وخرج أحمد الشيخ للإعارة مرتين منذ انتقاله للأهلى قبل اتخاذ قرار بعودته من جديد، خاصة بعد حصوله على لقب هداف الدورى خلال فترة إعارته الأخيرة لناديه السابق مصر المقاصة وتقديمه مستويات جيدة مع الفريق الفيومي.

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة تتمثل فى زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته، سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخرى، بخلاف الصفقات الجديد، الأمر الذى يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.