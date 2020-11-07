دورة باريس: نادال بصعوبة إلى نصف النهائي

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باريس: واصل الإسباني رافايل نادال المصنف أول مسيرته الناجحة في دورة باريس لكرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بتأهله إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه الجمعة بصعوبة على مواطنه بابلو كارينيو بوستا الخامس عشر عالمياً 4-6 و7-5 و6-1.

وبعد خسارته المجموعة الأولى، حسم نادال المجموعتين الأخيرتين لصالحه لينتقل إلى المربع الذهبي حيث سيواجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً، والذي تخطى الجمعة السويسري ستان فافرينكا 6-3 و7-6 (7/1)، ووصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى.

وبعيد فوزه قال نادال (34 عاماً) "أعتقد أنني بدأت في العودة إلى التحسن في المجموعة الثالثة. المشكلة هي أنه (كارينيو) كان يلعب بشكل جيد، لذلك كان يفوز بارسالاته بشكل مريح للغاية، وعندما يحدث ذلك تكون قادرا على اللعب بطريقة هجومية أكثر".

وبددت خسارة كارينيو آماله لحجز البطاقة الثامنة والأخيرة المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية التي تجمع بين أفضل ثمانية لاعبين في العام في لندن والتي تنطلق في 15 الشهر الحالي، لتؤول إلى الأرجنتيني دييغو شفارتسمان رغم خسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثالثاً 3-6 و1-6.

وحافظ الروسي المصنف خامساً عالمياً الذي بلغ نصف نهائي دورة ماسترز للمرة الخامسة في مسيرته، على سجله المثالي امام الارجنتيني وحقق فوزه الرابع من اربع مواجهات والثانية هذا العام بعد كأس الاتحاد مطلع العام في استراليا.

وبات نادال، الذي يشارك في أول دورة له منذ فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، أن يعادل رقم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حال فوزه باللقب (36 لقب في بطولات الماسترز).

وقال نادال الذي حقق الأربعاء فوزه الألف في مسيرته الاحترافية "عليك أن تتكيف مع كل شيء" في اشارة منه لخوضه أول بطولة على الملاعب الصلبة منذ فوزه في أكابولكو في شباط/فبراير الماضي قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الإسباني الذي بلغ المباراة النهائية لدورة باريس مرة واحدة فقط في سبع مشاركات سابقة "يجب أن أتكيف مع الملاعب الصلبة. حان الوقت لأكون سعيدا لأن بلوغ الدور نصف النهائي هو جيد جدا بعد فترة طويلة بدون لعب على الملاعب (الصلبة). غدا سيكون الخصم صعبا جدا" في اشارة الى خصميه زفيريف وفافرينكا.

ويلتقي ميدفيدف في نصف النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش الذي أقصى الفرنسي أوغو أومبير الجمعة 6-3، 3-6، 7-6 (9/7).

ولم يظهر شفارتمسان (28 عاماً) في المستوى المعهود حيث عانى من إرسالات الروسي الذي أنهى المباراة مع 8 إرسالات ساحقة.

وكسر ميدفيديف (24 عامًا) وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية العام الفائت، ارسال الارجنتيني في الشوط الثالث من المجموعة الاولى ومن ثم في الشوط الاخير، حيث لم يمنح اي فرصة لخصمه لكسر ارساله طيلة المباراة ليحسم المجموعة الاولى 6-3.

رفع الروسي ايقاعه في المجموعة الثانية وكسر ارسال شفارتسمان، وصيف دورة روما الايطالية للماسترز، في الشوط الرابع قبل ان يمضي قدمًا ويكسره مجددًا في الشوط السادس وينهي المباراة بإرسال ساحق.

وحقق ميدفيديف 17 ضربة رابحة في اللقاء مقابل ست فقط لدييغو الذي ارتكب 24 خطأ مباشرًا مقابل 16 للروسي.