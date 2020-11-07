بطولة إنكلترا: ساوثامبتون يتصدر مؤقتاً للمرة الأولى منذ 1988

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لندن: اختطف فريق ساوثامبتون صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 1988 بفوزه 2-0 على نيوكاسل، فيما بقي بيرنلي بسجل خال من الانتصارات هذا الموسم بتعادله سلباً مع برايتون، ضمن المرحلة الثامنة من الـ"بريميرليغ".

وضمن هدفا تشي آدامز وستيوارت أرمسترونغ لساوثامبتون إنهاء اليوم في قمة ترتيب الدوري للمرة الأولى منذ أيام كريس نيكول قبل 32 عاماً.

وبعد نحو عام من خسارته المذلة صفر-9 أمام ليستر سيتي، شهد النادي تحولاً جذرياً لدرجة أنه يبدو قادراً على الذهاب بعيداً.

وهذا هو الفوز السادس توالياً لساوثامبتون، لكنه قد يخسر صدارته وفقا لنتائج ليفربول وليستر وتوتنهام وايفرتون ولفرهامبتون الذين يخلفوه حالياً في الترتيب.

وفي المباراة الثانية، واصل بيرنلي أسوأ بداياته في الدوري من دون أي فوز في ثماني مباريات، منذ الموسم الماضي.

وتقدم الفريق مركزاً من ذيل الترتيب، بحصوله على ثاني نقاطه من سبع مباريات، بتعادله من دون أهداف مع برايتون الذي حقق فوزاً واحداً من مبارياته الثمانية.

وفي ما يأتي جدول بقية مباريات المرحلة:

السبت

إيفرتون - مانشستر يونايتد

كريستال بالاس - ليدز يونايتد

تشلسي - شيفيلد يونايتد

وست هام - فولهام

الأحد

وست بروميتش ألبيون - توتنهام

ليستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي - ليفربول

أرسنال - أستون فيلا