شكرا لقرائتكم كشف حساب سيرينوا بعد دخوله قائمة اهتمامات الأهلى فى الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف النادى الأهلى من مفاوضاته خلال الفترة الأخيرة لضم جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، ويسعى مسئولو الأحمر إلى استغلال العلاقة الطيبة التى تربط بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى الحالى وصن دونز السابق، بمسئولى الفريق الجنوب أفريقى، لانهاء الصفقة المنتظرة، خاصة وأن سيرينو دخل فى حسابات الأهلى قبل فترة طويلة، إلا أن مغالاة صن داونز فى الطلبات المادية أدت إلى تأجيل الصفقة حتى إشعار آخر.

ـ ولد سيرينو فى 22 فبراير عام 1991بالأوروجواي.

ـ بدأ مشواره الاحترافى فى نادى بوليفار.

ـ انتقل إلى صن داونز الجنوب أفريقى فى 2017.

ـ شارك مع صن داونز فى 100 مباراة.

ـ سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 29 آخرين.

ـ بلغت القيمة التسويقية لصاحب الـ 29 عاماً، 675 ألف يورو.

من جانبه، بحث الخطيب مع موسيمانى تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالي آليو بادجي.

وتطرقت الجلسة لتطورات مفاوضات موسيماني مع صن داونز لحسم صفقة سيرينو للأهلي في ظل العلاقة القوية الى تربط المدير الفني للأهلي بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريب الفريق الجنوب أفريقي لمدة ثمانية أعوام حصد معه خلالها العديد من الأنجازات المحلية والقارية أبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا عام 2016.