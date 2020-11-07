شكرا لقرائتكم موسيماني يناقش مع معاونيه خطة استعداد الأهلي لمواجهة الزمالك قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع معاونيه قبل مران الفريق المُقرر له الرابعة من عصر اليوم ،السبت، بملعب التتش في بداية فترة الإعداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك ، ويبحث موسيماني مع جهازه المعاون خطة الفريق للفترة المقبلة التى ستشهد تدريبات مُكثفة للاعبين لتجهيزهم لنهائي البطولة الأفريقية.

ويعود الاهلي عصر اليوم للتدريبات بعد راحة 6 أيام حصل عليها عقب مباراة طلائع الجيش السبت الماضي في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ويغيب عن الاهلي لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الأول الذي يستعد لمباراتي توجو يومي 14 و14 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة كما يتواجد الدولي التونسي على معلول والانجولي جيرالدو مع منتخبي بلادهما.

من ناحية أخرى ، رفض مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مناقشة طلب نادي صن داونز الجنوب افريقي، الخاص بالاستغناء عن الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة للفريق الجنوب افريقي في صفقة شراء الأهلي للأورجوياني سيرينو نجم هجوم صن داونز ، وأكد مسئولو الأهلي لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين انهاء الصفقة بمقابل مادي فقط، دون الاستغناء أو إعارة أي لاعبين من الأهلي للفريق الجنوب افريقي.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، في الوقت الذي سيكون التعاقد معه على حساب السنغالي اليو بادجي والذي خرج بشكل كامل من حسابات موسيماني في الأهلي.

وجاء اهتمام الأهلي بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيماني مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر.