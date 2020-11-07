شكرا لقرائتكم مدرب عام البرازيل يصل القاهرة اليوم للترتيب لودية المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم مدرب منتخب البرازيل الأولمبي و 6 إداريين إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب يوم 17 نوفمبر الجاري ، ودياً في إطار الأستعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 ، بالإضافة إلى معدات التدريب و الحارس الشخصي للبعثة ، على أن يصل اللاعبين تباعاً يومي الاحد وا لإثنين.

و أرسلت شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة التذاكر إلى مقر اتحاد الكرة و الخاصة ببعثة منتخب البرازيل ، والتي تبدأ في الوصول اليوم ، لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 14 نوفمبر ، ثم مصر يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة.

تأكد وصول منتخب البرازيل الي مصر يوم 9 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب يوم 17 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في اطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021، ويخوض منتخب مصر ودية أولي أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري لتجهيز اللاعبين لاوليمبياد طوكيو فى الوقت الذى يلتقي فيه منتخب البرازيل مع كوريا يوم 14 من الشهر الجاري .

وقال غريب : شركة بريزنتيشن و اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اولمبياد طوكيو، مشددا علي ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي .