شكرا لقرائتكم هل سيرينو = قفشة + الشحات؟ الأهلى يرفض طلب صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مناقشة طلب نادي صن داونز الجنوب افريقي، الخاص بالاستغناء عن الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة للفريق الجنوب افريقي في صفقة شراء الأهلي للأورجوياني سيرينو نجم هجوم صن داونز.

وأكد مسئولو الأهلي لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين انهاء الصفقة بمقابل مادي فقط، دون الاستغناء أو إعارة أي لاعبين من الأهلي للفريق الجنوب افريقي.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، في الوقت الذي سيكون التعاقد معه على حساب السنغالي اليو بادجي والذي خرج بشكل كامل من حسابات موسيماني في الأهلي.

وجاء اهتمام الأهلي بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيماني مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر، وبدأ جاستون سيرينو البالغ من العمر 29 عاماً، مغامرته مع صن داونز الجنوب الأفريقي في 2018، بعد إنتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من نادى بوليفار البوليفي، واستطاع سيرينو أن يخطف الأنظار في صن داونز، ليضع نفسه ضمن القوام الأساسى للفريق الجنوب افريقي.