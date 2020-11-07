شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تبحث عروض رحيل صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العروض التى تلقاها صالح جمعة لاعب الفريق من عدة أندية محلية خلال الفترة الأخيرة ومنها عرضاً من نادي البنك الأهلي الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه حيث تحدث محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي للبنك الأهلي مع مسئولو القلعة الحمراء لضم صالح جمعة وأحال مسئولو النادي العرض للجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني .

على صعيد متصل ، رحّبت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي والتى يترأسها محسن صالح برحيل صالح جمعة في الصيف الجاري وترى اللجنة أن صالح غير مفيد للفريق ولم يستغل الفرص التى أُتيحت له طوال الفترة الماضية لذا فمن الأفضل رحيله ويتناقش مسئولو النادي حالياً مع موسيماني بشأن مستقبل اللاعب وموقف العروض التى وصلت النادي مؤخراً لضم صالح سواء من البنك الأهلي أو من أي نادً أخر.

من ناحية أخرى ، رفض مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مناقشة طلب نادي صن داونز الجنوب افريقي، الخاص بالاستغناء عن الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة للفريق الجنوب افريقي في صفقة شراء الأهلي للأورجوياني سيرينو نجم هجوم صن داونز.

وأكد مسئولو الأهلي لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين انهاء الصفقة بمقابل مادي فقط، دون الاستغناء أو إعارة أي لاعبين من الأهلي للفريق الجنوب افريقي.

وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، في الوقت الذي سيكون التعاقد معه على حساب السنغالي اليو بادجي والذي خرج بشكل كامل من حسابات موسيماني في الأهلي.

وجاء اهتمام الأهلي بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيماني مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر، وبدأ جاستون سيرينو البالغ من العمر 29 عاماً، مغامرته مع صن داونز الجنوب الأفريقي في 2018، بعد إنتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من نادى بوليفار البوليفي، واستطاع سيرينو أن يخطف الأنظار في صن داونز، ليضع نفسه ضمن القوام الأساسى للفريق الجنوب افريقي.