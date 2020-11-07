محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: يحتفل اليوم 7 نوفمبر 2020 أحد أبرز نجوم الكرة المصرية محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ42. وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الاحتفال بعيد ميلاد أبوتريكة بتصميم ورسالة استثنائية. وكتب الأهلي في رسالته لأبوتريكة "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم أساطيرنا محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية والعربية صاحب الخلق الرفيع والحضور المتميز". وواصل "أبوتريكة تاجر السعادة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". واحتفى أيضاً الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد أبوتريكة بفيديو ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء باللغة العربية أو الانجليزية. وجاء بحساب "فيفا" باللغة العربية ""موهبة فذة، لمسات ساحرة، متعة كروية خالصة، أخلاق عالية، معشوق الجماهير وأسطورة المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد أبو تريكة يتم عامه الـ 42". وتابع "كل عام وانت بخير يا أمير القلوب".

ومن خلال حساب "فيفا" باللغة الإنجليزية، كانت الرسالة تحمل ربطاً بين أهرامات الجيزة كونها من عجائب الدنيا السبع وسحر أبوتريكة. وقال "فيفا" في حسابه باللغة الإنجليزية "الهرم الأكبر في الجيزة يُعد أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، منذ فترة طويلة وهو من أكثر المعالم الجاذبة في مصر، وفي أخر 17 عاما كان هناك في الجيزة من يبهر العالم على العشب".

كانت هذه تفاصيل خبر "معشوق الجماهير".. رسائل "فيفا" والأهلي في عيد ميلاد أبوتريكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.