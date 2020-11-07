بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية.. وكلاسيكو في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وتقام قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد في الساعة الثانية والنصف عصراً. وتشهد الساعة السابعة والنصف مساءً، كلاسيكو في الدوري الألماني بين فريقي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ. ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت الكروي: الدوري الإنجليزي إيفرتون ومانشستر يونايتد - الساعة الثانية والنصف عصراً - beIN Sports 2 كريستال بالاس وليدز يونايتد - الساعة الخامسة مساءً - beIN Sports 2 تشيلسي وشيفيلد يونايتد - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 1 وست هام وفولهام - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 2 الدوري الإسباني هويسكا وإيبار - الساعة الثالثة عصراً - beIN Sports 3 برشلونة وريال بيتيس - الساعة الخامسة والربع مساءً - beIN Sports 1 إشبيلية وأوساسونا - الساعة السابعة والنصف مساءً - beIN Sports 3 أتلتيكو مدريد وقادش - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 3 الدوري الإيطالي كالياري وسامبدوريا - الساعة الرابعة عصراً - beIN Sports 4 بينفينتو وسبيزيا - الساعة السابعة مساءً - beIN Sports 4 بارما وفيورنتينا - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - beIN Sports 4 الدوري الألماني شتوتجارت وإينتراخت فرانكفورت - الساعة الرابعة والنصف عصراً أوجسبورج وهيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف عصراً ماينز وشالكه - الساعة الرابعة والنصف عصراً لايبزيج وفرايبورج - الساعة الرابعة والنصف عصراً بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ - الساعة السابعة والنصف مساءً الدوري الفرنسي بوردو ومونبيليه - الساعة السادسة مساءً - beIN Sports 6 باريس سان جيرمان ورين - الساعة العاشرة مساءً - beIN Sports 1

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