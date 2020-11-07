أحمد فتحي يكشف كواليس رفضه التنازل عن "شارة" قيادة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أحمد فتحي قائد منتخب مصر بأن أحد المسئولين طلب منه التنازل عن شارة القائد لكنه رفض، كما هو الحال بالنسبة لمحمد النني وأحمد حجازي.

وقال أحمد فتحي في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "عُرض علي التنازل عن شارة قائد منتخب مصر ورفضت، وما أعرفه أن أحمد حجازي رافض، ومحمد النني، لكني لا أعرف موقف عبدالله السعيد."

وتابع: "لقد لعبت في المنتخب لسنوات طويلة، وأحب منتخب مصر للغاية، وأخبرتهم إن كانت لديكم رؤية معينة سأعفيكم من حرج ضمي للمنتخب وعدم الحصول على شارة قائد المنتخب، لكن لو استدعاني المنتخب غدًا سأنضم."

وأضاف: "قلت للمسئول الذي تحدث معي في هذا الأمر هل كنتم ستفعلوا الأمر ذاته لو كان أبو تريكة في وضعي؟، فقال لا، فتعجبت من تصدير هذه المشكلة لي تحديدًا، وتوقعت ألا أنضم للمنتخب في هذا المعسكر وأخبرت محمد مجدي أفشة بهذا الشيء."

أما عن موقفه من التنازل عن شارة منتخب مصر لصالح محمد صلاح، فقد قال: "لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر، فأنا لا أفكر من سيكون هو القائد فقد أقول ما حدث معي."

وتحدث أحمد فتحي عن حلمه في الفترة المقبلة، قائلًا: "أتمنى أن أوفق في تجربتي القادمة من الفريق الجديد، ولم أفقد الأمل حتى الآن في المشاركة بكأس العالم مرة أخرى."

واستبعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أحمد فتحي من مواجهتي توجو ضمن تصفيات أمم إفريقيا.