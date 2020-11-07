أحمد فتحي يكشف مفاوضات الزمالك معه ورفض عرض مساوٍ لعبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق المنتقل لبيراميدز، بأنه حزن من الهتاف ضد حازم إمام في السنوات الأخيرة من مسيرته، قائلًا أنه رفض عرضًا ضخمًا من الزمالك للانضمام له وقت مفاوضاتهم مع عبدالله السعيد.

وقال أحمد فتحي في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "حزنت كثيرًا عندما هتف الجمهور ضد حازم إمام رغم أنني كنت طفلًا صغيرًا.. بين يوم وليلة من الممكن أن تتغير الأمور، والناس تتذكر النهايات فقط، وأتمنى أن يكون توقيت رحيلي مناسبا".

أما عن تاريخ مفاوضات الزمالك معه، فقد قال: "الزمالك حاول التعاقد معي في شيفيلد مرة واحدة، وبعد ذلك الزمالك تحدث معي مرة وأخبرتهم أنني لا يمكنني أن أفعل ذلك؛ لأنني متمسك بالنادي للغاية ومع الاحترام للزمالك فتلك الخطوة صعبة بالنسبة لي".

وتابع: "فكرة اللعب في الزمالك كانت صعبة بعض الشيء، لأنني لو تركت الأهلي وجمهوره الكبير سيغضب جمهور الفريقين مني، وهذا الشيء لا داعي له، ولم أقم بمساومة النادي يومًا بعرض مبالغ".

وأضاف: "الزمالك فاوضني، والعرض كان كبيرا للغاية، وربما كان مساويا لعرض عبدالله السعيد".