شكرا لقرائتكم شوقى غريب يحسم اليوم قائمة المنتخب الأولمبى لمباراتىّ كوريا الجنوبية والبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر الجارى ضمن برنامج الاعداد لنهائيات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو يوليو المقبل. وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة كوريا الجنوبية، حيث أكد إنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية وهو ماظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري.

واختتم الفريق معسكره المفتوح بمران على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في الثانية من ظهر أمس الجمعة ويحصل اللاعبون علي راحة اليوم السبت علي أن ينطلق المعسكر المغلق غدا الأحد.

وتأكد وصول منتخب البرازيل الي مصر يوم 9 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب يوم 17 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في اطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021، ويخوض منتخب مصر ودية أولي أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري لتجهيز اللاعبين لاوليمبياد طوكيو فى الوقت الذى يلتقي فيه منتخب البرازيل مع كوريا يوم 14 من الشهر الجاري .

وقال شوقى غريب : اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اولمبياد طوكيو، مشددا علي ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي .