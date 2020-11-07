شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجرى محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى والبرازيل بحضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، محاولات مع وزارة الرياضة من أجل حضور الجماهير في مباراتىّ المنتخب الأولمبى أمام كوريا الجنوبية والبرازيل يومىّ 12 و17 نوفمبر الجارى، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية في نقل المباراتين إلى القاهرة بدلا من السعودية، وتدور المناقشات القائمة حاليا حول حضور أعداد محددة من الجماهير في المباراتين مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

وتأكد وصول منتخب البرازيل الي مصر يوم 9 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب يوم 17 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في اطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021، ويخوض منتخب مصر ودية أولي أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري لتجهيز اللاعبين لاوليمبياد طوكيو فى الوقت الذى يلتقي فيه منتخب البرازيل مع كوريا يوم 14 من الشهر الجاري .

وقال شوقى غريب : اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اولمبياد طوكيو، مشددا علي ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي .