شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد فتحى يحيى آمال الأهلى بالتتويج بالدورى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اللحظات الأخيرة من المباراة ، أحرز أحمد فتحي نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز هدف قاتل في شباك طلائع الجيش والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، وانتهت المباراة لصالح الأهلي في النهاية 3/1 ليحيي أمال القلعة الحمراء في التتويج ببطولة الدوري ، ويقود فريقه نحو مباراة فاصلة على لقب الدوري العام أمام الإسماعيلي حسمها الفريق الأحمر في النهاية بعد أن كان لقب على مقربة من قلعة الدراويش.

يعد هدف فتحى فى الطلائع من أغلى وأهم الأهداف فى مسيرة اللاعب والأهلى، كانت آخر مباريات الدورى موسم 2008 - 2009، وكان فريق طلائع الجيش يدافع بأقصى ما لديهم من قوة برفقة مدربه فاروق جعفر، وتقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف لفريقه فى الدقيقة 52، وتعادل الأهلي فى الدقيقة 66، ثم من تمريرة لطلعت ثم عاشور وبينية رائعة تمر لفتحى الذى يراوغ المدافع ويضع الكرة فى المرمى فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، ما جعل لاعبى الطلائع يندفعون فتلقوا الهدف الثالث ويلعب الأهلى مباراة فاصلة ضد الإسماعيلى ويفوز بالدورى.