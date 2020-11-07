شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ذكرى رحيل سيد متولى رئيس المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم السبت الذكرى الثانية عشرة لوفاة سيد متولى الرئيس التاريخى للنادي المصرى البورسعيدى، وتولى متولى رئاسة الفريق البورسعيدى سنوات طويلة، إلا أن توفى فى مثل هذا اليوم عام 2008 ، ومن أشهر مقولاته "لن أغادر النادى المصرى إلا إلى قبرى»، التى طالما رددها للتعبيرعن قصة حبه للنادى البورسعيدى.

ولد السيد متولى عبدالرحمن عام 1940 بحى العرب فى بورسعيد، وترتيبه الثانى لأسرة بسيطة يعمل عائلها عاملاً بالمحافظة، وبعد حصوله على دبلوم الثانوى التجارى التحق بالعمل فى هيئة النقل العام، ليواصل دراسته فى نفس الوقت منتسباً لكلية التجارة، وطوال فترة مراهقته وصباه عرف عنه شغفه الشديد بالنادى المصرى وتشجيعه الدائم له سواء من وراء أسوار النادى أو وسط جماهير الدرجة الثالثة.