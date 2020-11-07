شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحسم اليوم قائمة المنتخب الأولمبى لمباراتىّ كوريا الجنوبية والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر الجارى ضمن برنامج الاعداد لنهائيات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو يوليو المقبل، وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة كوريا الجنوبية، حيث أكد إنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية وهو ماظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري.

واختتم الفريق معسكره المفتوح بمران على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في الثانية من ظهر أمس الجمعة ويحصل اللاعبون علي راحة اليوم السبت علي أن ينطلق المعسكر المغلق غدا الأحد.