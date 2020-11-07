حسام البدرى يقلص إجازة المنتخب لـ24 ساعة فقط قبل مواجهة توجو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، على راحة من التدريبات غدا الأحد فقط على أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين المقبل، مع غلق المعسكر في نفس اليوم بعدما قرر الجهاز الفنى تقليص فترة الراحة لتصبح 24 ساعة فقط بدلا من 48 ساعة، كما تم اعلانه من قبل حيث كان محمد بركات مدير المنتخب قد أعلن فى وقت سابق أن الفريق سيحصل على راحة يومىّ 7 و8 نوفمبر الجارى.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم السبت بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.