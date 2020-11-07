سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة منتخب مصر أمام توجو

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر، عن سر استبعاد عبد الله جمعة لاعب الزمالك من قائمة الفراعنة لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

وقال المصدر إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، يفضل الاعتماد على محمد حمدي لاعب بيراميدز وأيمن أشرف لاعب الأهلي في مركز الظهير الأيسر خلال المعسكر الحالي.

وتابع أن هذا هو السبب الرئيسي لاستبعاد عبد الله جمعة خاصة وأن المنتخب لا يحتاج لوجود 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر في مواجهتي توجو.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ضم كلًا من: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش ) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو )ومصطفي محمد

وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح اليوم بعد حصولهم علي راحة لمده ٤٨ ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.